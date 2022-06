Scissione M5s: in Sardegna restano tutti con Conte

La Sardegna è con Giuseppe Conte. I quattro consiglieri regionali M5s restano fedeli al movimento. Lo conferma all'ANSA il capogruppo nell'Assemblea sarda Roberto Li Gioi. "Continueremo a svolgere il nostro lavoro nell'interesse dei cittadini sardi a fianco di Giuseppe Conte che è la figura che incarna in tutto e per tutto quelli che sono i valori del movimento", spiega. Sulla scelta di Luigi Di Maio di fondare il gruppo Insieme per il futuro, Li Gioi osserva: "Finalmente qualcuno ha gettato la maschera, quindi questo è il momento per ripartire alla grande con i nostri temi. Noi ci siamo sempre stati e ci saremo".

Meno netta la situazione nelle città, in particolare a Sassari, seconda città della Sardegna. Il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru è un pentastellato della prima ora e dovrebbe restare con il movimento. La consigliera Patrizia Zallu resterà sicuramente con Conte "perché - dice - io rappresento il movimento". Un altro consigliere comunale e un'assessora - raggiunti al telefono dall'ANSA - hanno preferito non rispondere alla domanda se intendano seguire Di Maio, magari fondando un gruppo Insieme per il Futuro. Cagliari non ha, invece, consiglieri comunali del M5s.