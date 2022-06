Gdf: corona di alloro in ricordo dei caduti a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Si è tenuta anche a Cagliari la cerimonia per il 248/o anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, data scelta in memoria indelebile dei suoi battaglioni che, dal 13 al 24 giugno 1918, nella "Battaglia del Solstizio" attraversarono il Piave dando inizio alla controffensiva di Vittorio Veneto.

Il Generale di Divisione Gioacchino Angeloni, comandante regionale Sardegna, con il comandante provinciale di Cagliari, Generale di Brigata Massimiliano Mora, i Comandanti di Corpo e una rappresentanza dei militari in servizio e in congedo, ha deposto una corona di alloro in omaggio al monumento dedicato alla memoria dei caduti della Guardia di Finanza nella sede della Caserma "Fin. M.A.V.M. Efisio Satta", accompagnati dalle note de "La leggenda del Piave" e del Silenzio d'ordinanza.

Domani, invece, alla presenza delle massime autorità della Repubblica, il 248/o compleanno della Guardia di Finanza sarà celebrato a Roma e, successivamente, presso i Comandi Provinciali di Nuoro, Oristano e Sassari, culminando giovedì 23 giugno con la solenne cerimonia militare al molo Ichnusa di Cagliari. (ANSA).