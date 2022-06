Calcio: sala riunioni Lega dilettanti intitolata a Piras

Anche il presidente nazionale della Lega calcio dilettanti Giancarlo Abete a Cagliari per l'intitolazione della sala riunioni a Benedetto Piras, presidente per 27 anni del comitato regionale sardo, scomparso due anni fa. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, i familiari di Piras, l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, il presidente regionale del Coni Bruno Perra e l'attuale presidente del comitato regionale Gianni Cadoni.

"Per me un onore essere qui per un amico - ha detto Abete - Ricordo le battaglie per far quadrare i conti con i costi arbitrali per evitare che le spese potessero ricadere sulle società. Ricordo anche l'attenzione al settore giovanile scolastico". Commosso il ricordo di Cadoni: "Benedetto Piras continua a dare luce a questo comitato regionale. Io stesso continuo a usufruire del suo lavoro e dei suoi insegnamenti".

Prima la cerimonia di intitolazione della sala con benedizione, scoperta della targa e un lungo applauso. Stasera la finale del torneo intitolato a Piras: in campo in viale Marconi le rappresentative under 17 di Friuli e Lazio.