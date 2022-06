Nel segno di Mozart nuovo appuntamento al Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - E' dedicato al genio creativo di Mozart il nuovo appuntamento con MusicAlFoyer.

Martedì 14 giugno, alle 20.30, il foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, accoglie Gianmaria Melis e Lucio Filippo Casti (violini), Salvatore Rea (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Ivana Mauri (clarinetto). Sono i protagonisti del concerto che propone l'esecuzione di due fra i più celebri brani da camera del grande salisburghese: Quartetto per archi in Si bemolle maggiore "La Caccia" e Quintetto per clarinetto in La maggiore.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un' ora circa e non prevede l'intervallo. La nuova rassegna di musica da camera del Lirico accompagna lo spettatore in un viaggio di quasi 400 anni: dalla raffinata musica barocca fino alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni. Un avvincente programma per appassionati ma che guarda a un nuovo pubblico.

Sono 22 in tutto le serate. Sotto i riflettori Professori dell'Orchestra e Artisti del Coro del Lirico. (ANSA).