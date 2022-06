Malagó, bravo Mancini, lanciare i giovani è un bel segnale

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GIU - "Ho sempre difeso il ct della Nazionale Mancini, anche quando la squadra non si è qualificata.

È una persona intelligente: non ha perso tempo nel cercare nuove soluzioni guardando avanti". Lo ha detto Giovanni Malagó, presidente del Coni, oggi a Cagliari per la presentazione del libro di Stefano Arrica, Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas "Mio papà, il Padre dello Scudetto", dedicato allo storico dirigente del tricolore Andrea Arrica.

"Roberto sta dando un bel segnale - ha proseguito Malagó - lanciando i giovani, anticipando i tempi e preparandosi per il futuro. Capisco che le squadre sono società private nelle quali spesso gli allenatori preferiscono l'usato sicuro. Ma quella di Mancini è la strada giusta. Anche coraggiosa perchè se vinci o fai bene tutti ti dicono bravo. Ma se poi perdi una partita, magari all'ultimo minuto per un rigore, tutti ti danno addosso".

(ANSA).