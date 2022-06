A Giorgino pulizia del litorale e Sagra delle cozze

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Un intervento di rigenerazione urbana all'insegna delle più attuali tematiche ambientaliste: sabato 11 giugno al Villaggio Pescatori andrà in scena l'ultimo atto del progetto UrbanLab Giorgino, che stavolta vedrà Riverrun Hub in collaborazione con il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, Legambiente Cagliari e Facendo cose a Cagliari in un'operazione di pulizia del litorale sotto forma di una grande festa di comunità.

In programma l'inaugurazione del grande pesce mangia-plastica realizzato dagli abitanti del borgo sotto la guida di Riccardo Vacca, esperto artigiano nella lavorazione del metallo e del cemento, nell'Isola dopo una lunga esperienza a Berlino e in residenza a Giorgino dall'8 giugno.

Il simpatico pesce contenitore, che chiunque potrà riempire con la plastica trovata in spiaggia, sarà il primo esempio concreto di urbanismo tattico realizzato a Cagliari, cioè una nuova modalità attraverso cui esperti ed artisti rispondono a problematiche della cittadinanza collaborando con loro alla risoluzione veloce ed economica del problema.

In questo caso specifico si pone l'attenzione sulla questione sempre più grave dei rifiuti sulle spiagge, unitamente all'ancora più grave questione delle plastiche marine. Un'azione che fa parte del lungo percorso battuto da Riverrun insieme ai residenti di Giorgino, coinvolti da circa quattro anni nella promozione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, a servizio dei bisogni, competenze e desideri delle comunità locali.

Si partirà con una raccolta collettiva dei rifiuti per proseguire con il posizionamento sull'arenile del pesce mangia-plastica, che verrà battezzato con un nome scelto dai partecipanti. A seguire una grande festa finale con musica, balli e la prima Sagra delle cozze, inaugurata proprio per l'occasione. Il ricavato - 8 euro il costo di piatto e vino - sarà utilizzato dal comitato di quartiere per ultimare i lavori di restauro del salone parrocchiale e del Favelas Stadium. (ANSA).