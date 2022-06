Covid: incidenza sotto 300 casi per 100mila ab. nell'Isola

Scende ancora l'incidenza settimanale dei casi di Covid in Sardegna che passa da 398,2 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana a 290,7 ogni 100.000 abitanti nella settimana tra il 27 maggio e il 2 giugno Un calo che si fa più importante se si va a vedere l'incidenza nella settimana tra iol 13 e il 19 maggio, quando si era arrivati a 492,9 casi per 100mila abitanti. E' quanto rileva l'Iss nel consueto monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia.

Sul fronte della pressione dei pazienti positivi nelle strutture ospedaliere, il report evidenzia una situazione che va a normalizzarsi con il calo dell'1% dei posti occupati da ricoverati Covid in area medica, che si attesta sul 7,5%, e una sostanziale stabilità in terapia intensiva, 4,4%.

Nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo però alla settimana 25-31 maggio, si registrava una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (927) con una diminuzione dei nuovi casi (-25,1%) rispetto alla settimana precedente.