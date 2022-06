Ritornano le olimpiadi di sport e musica con Ateneika

Riparte Ateneika tra sport, incontri e musica. E si ricomincia con 1400 iscritti alle gare di 16 discipline e oltre 20 artisti che si alterneranno sul palco allestito nella Cittadella Sportiva "Sa Duchessa". Sono alcuni dei numeri dell'ottava edizione, in programma fino al 12 giugno. "AteneiKa è una lezione ai grandi - ha detto il rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola- è cresciuta in modo ambizioso e silenzioso in questi anni. Bisogna ascoltare e far crescere le iniziative: c'è un indotto economico impressionante. Ogni euro che arriva all'Università è un moltiplicatore fortissimo, l'ho sempre sostenuto. Succede anche con gli studenti Erasmus. Non c'è modo migliore per rientrare: Ateneika è l'esaltazione di tutti gli sport. Deve essere l'anno per ripartire con tutte le attività, Ateneika ci darà una grossa mano. Spero che per settembre la ripresa sia completa", ha concluso.

In campo per difendere i colori delle sei facoltà Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze; Scienze Economiche Giuridiche Politiche; Studi Umanistici. Ricca la line-up degli artisti che saliranno sul palco di AteneiKa: Elisa Bez, Dargen D'Amico (2 giugno), Leschio e Pakos, Ketama126 (3 giugno), Ivreatronic (4 giugno), Kaze, Ditonellapiaga (5 giugno), Zeep, Giorgio Poi (6 giugno), I Boschi Bruciano, Emma Nolde (7 giugno), djset Radiolina, Finley (8 giugno), Svegliaginevra, Stu Larsen (9 giugno), Manuella, Mara Sattei (10 giugno).