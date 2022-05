Giara da scoprire con mostre, passeggiate e sport

Due weekend in Marmilla tra ambiente e sport con 'Un mondo di Giara - festival del paesaggio e dell'altopiano'. La prima tappa è in programma il 4 e 5 giugno a Tuili e Setzu.

L'11 e il 12 tocca a Gesturi e Genoni. Previste (coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali) mostre e laboratori, visite guidate ed escursioni, una ciclopedalata e una mezza maratona. L'iniziativa è promossa dalla rete di comuni Sa Jara (Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili) ed è finanziata con il contributo della Fondazione di Sardegna. In collaborazione con Forestas è stata programmata una mostra, dedicata ai tesori naturali tra il Museo Filo di Memoria a Setzu, Villa Pitzalis a Tuili, Casa Soddu a Genoni, Casa Marica a Gesturi. Spazio anche alle attività all'aperto.

Sabato 4 giugno è prevista un'escursione naturalistica di 7 km sulla Giara di Setzu e Tuili. Il bis nel weekend successivo, e più precisamente domenica 11, con un trekking di 10 km sulla Giara di Genoni e Gesturi. Domenica 5 giugno è in programma la mezza maratona Tuili-Setzu, organizzata in collaborazione con la Fidal.

Sabato 11 giugno è invece il giorno della ciclopedalata 'Giara Tondo', con la possibilità di scegliere tra due possibilità. Il percorso facile, adatto anche alle famiglie, è pensato per chi vuole passare più tempo nel centro storico di Gesturi e Genoni.

Il percorso medio parte da Tuili, passa attraverso la Giara e arriva a Genoni con degustazione al tramonto a base di prodotti tipici del territorio.