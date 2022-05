Rapina al bar con bandito ferito, tre fermi in Gallura

Sono in stato di fermo per rapina impropria in concorso i tre rapinatori che nella notte tra domenica e lunedì scorsi sono entrati in un bar a Bassacutena, frazione di Tempio Pausania (Sassari) per rubare l'incasso e sono stati affrontati dal proprietario, che ne ha ferito uno alla gamba con una fucilata. Si tratta di tre uomini originari della Romania, residenti a Olbia: due di loro sono stati trasferiti nel carcere di Bancali, a Sassari, e uno si trova ai domiciliari.

Ad identificarli e fermarli sono stati i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, guidati dal capitano Giuseppe Scotto Di Tella, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Luogosanto e del Reparto Territoriale di Olbia, con il coordinamento della Procura di Tempio Pausania. Il titolare del bar, Nicola Pirredda, è stato denunciato per lesioni.

Domenica in piena notte era stato svegliato dal suono dell'allarme del locale, che si trova a 200 metri dalla sua abitazione. In passato aveva subito diversi furti e ha intuito subito quello che stava succedendo. Ha imbracciato il fucile da caccia, poi sequestrato dai carabinieri, e insieme con la moglie, è andato incontro ai ladri, sorprendendoli all'interno del bar.

Secondo il suo racconto, verificato dagli inquirenti, i tre li hanno minacciati con un palanchino. il barista spaventato ha esploso un colpo di fucile caricato a pallini e ha colpito a una gamba uno dei tre rapinatori, il 33enne Gheorghe Vasile. Gli altri due malviventi sono scappati abbandonando il complice. All'arrivo dei carabinieri l'uomo è stato soccorso e accompagnato all'ospedale di Tempio per le prime cure. Ha riportato lievi lesioni. Le indagini hanno potuto verificare che i tre sono comunque riusciti a rubare il fondo cassa custodito nel locale.