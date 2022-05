Festival emittenti universitarie premia Unica Radio

La radio degli studenti universitari di Cagliari vince a Catania il festival delle emittenti degli atenei italiani con un format dedicato alla musica classica del cartellone del Teatro Lirico di Cagliari. Unica Radio è stata premiata per "Dietro le quinte" da RadUni, l'associazione degli operatori radiofonici universitaria.

La trasmissione è il racconto dell'allestimento di un'opera lirica con le prove dell'orchestra, il coro, le interviste ai protagonisti e agli esperti. L'audio e la musica sono registrati in presa diretta. Tutto il materiale è inedito. Il podcast viene pubblicato come anticipazione della prima in sala: un modo per preparare il pubblico all'evento e incuriosirlo.

"Il prodotto è godibilissimo e facilmente seguibile anche da chi non è particolarmente esperto di opera o musica classica - commenta Angelo di Benedetto, speaker di RTL 102.5 - L'equilibrio tra il racconto della trama e le interviste è buono. Infine la qualità dell'audio è buona, compresa quella dei presa diretta nel foyer del teatro. In definitiva un buonissimo prodotto di divulgazione, equilibrato e godibile. Prodotto professionale".

Secondo Enrico Schleifer, responsabile musicale di RadUni, "il format di Unica Radio ha unito le competenze musicali con la conoscenza del territorio per creare un progetto che, sull'onda dei contenuti di Radio3, sapesse coinvolgere e raccontare il complesso ma affascinante mondo della lirica".