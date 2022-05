Un uomo 62 anni è stato caricato da un montone, questa mattina intorno alle 11, in una zona impervia sulla statale 125 nel comune di Dorgali. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione del fatto, l'uomo si trovava in un terreno privato quando il montone lo ha caricato e spinto all'interno di una mangiatoia.