Sushi non tracciato, sequestrati 7 kg di pesce in ristorante

Sette chili di pesce sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas in un ristorante di Cagliari perché non era stato rispettato il manuale di autocontrollo Haccp. In particolare gli specialisti dell'Arma, durante l'ispezione nell'area di preparazione del sushi, hanno trovato i sette chili di prodotti ittici non tracciabili, per i quali non era stata rispettata la prevista scheda relativa all'abbattimento di temperatura, contemplata in relazione all'esigenza di scongiurare possibili contaminazioni da Anisakis. Il pesce, del valore di 400 euro, è stato sequestrato e al titolare del ristorante è stata contestata la violazione amministrativa ed è stato segnalato alle autorità sanitarie.