Crociere a Cagliari: per Costa obiettivo 3 navi a settimana

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - Tre navi in tre giorni diversi della settimana. È il programma della compagnia Costa Crociere per Cagliari: Poetto, Molentargius e passeggiata in centro le principali attrazioni da offrire ai turisti. L'obiettivo è quello di lasciare in poche ore un buon ricordo che rimanga nella testa del visitatore anche in vista di una vacanza più lunga in città.

Sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un incontro tra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti. Stimata in circa settanta euro la cifra che ogni crocerista lascia in media nella città che visita, l'obiettivo è quello di far salire questa quota ma soprattutto di puntare su chi, sette persone su dieci secondo le recenti statistiche, decide di tornare nello stesso posto che ha visitato durante la crociera.

"Sarà interessante valutare come poter intensificare la presenza dei turisti a Cagliari in modo da valorizzare sempre di più la nostra città - ha commentato il primo cittadino - Abbiamo tutta una serie di attrazioni che vanno dai monumenti all'eno-gastronomia, passando per l'artigianata, i musei e in generale tutti i punti culturali, il tutto per far crescere Cagliari con la collaborazione di tutti gli operatori". Costa, in previsione di una nuova definizione delle rotte del Mediterraneo per il 2023, potrebbe dare maggiore spazio al capoluogo isolano con l'arrivo in città delle navi Smeralda e Toscana. " Mi viene in mente la spiaggia del Poetto che potrebbe diventare - ha spiegato Zanetti - una destinazione per i croceristi che sbarcano al porto o le escursioni organizzate per le vie della città". E il sindaco ha subito rilanciato: "Sarebbe interessante puntare anche sul Parco di Molentargius dove nidificano i fenicotteri".

Il direttore di Costa ha poi incontrato il presidente dell'Authority Massimo Deiana e la responsabile marketing Valeria Mangiarotti. "Siamo molto soddisfatti dell'incontro con i vertici della compagnia in particolare - ha sottolineato Deiana - delle prospettive future per il mercato isolano.

Apprezziamo l'approccio particolarmente incoraggiante del gruppo che fa presagire una presenza di Costa Crociere più costante e strutturata nei nostri scali di sistema ". (ANSA).