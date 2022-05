Lite con coltellate a Cagliari, arrestato un 27enne

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAG - È stato arrestato uno dei due uomini che ieri sera a Cagliari ha aggredito un 49enne in piazza Matteotti, ferendolo con una coltellata al viso. In manette è finito un 27enne, con l'accusa di lesioni aggravate.

Il secondo uomo che era con lui, invece, è risultato estraneo alla vicenda. Gli agenti della Squadra volante e gli investigatori della Squadra mobile hanno accertato che il 27enne e il ferito hanno avuto una discussione legata a un debito di pochi euro. In preda alla rabbia il più giovane ha estratto dalla tasca il coltello e ha ferito il rivale.

Il secondo uomo presente avrebbe tentato di separarli, ma inutilmente.

L'aggressore è poi fuggito ed è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia. (ANSA).