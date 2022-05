Travolto da un camion sulla 130, muore ciclista ad Assemini

Incidente poco dopo le 13 lungo la strada statale 130 ad Assemini: un ciclista è stato travolto da un autocarro e ha perso la vita.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, sul posto stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Piave. Il ciclista stava probabilmente attraversando l'incrocio quando è stato travolto dall'autocarro. Il conducente si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la Polstrada, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.