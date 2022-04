Picchia il padre per avere i soldi per la droga, arrestato

Ha picchiato il padre che rifiutava di consegnarli i soldi per acquistare la droga. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'episodio è avvenuto a San Gavino Monreale.

I carabinieri sono intervenuti per sedare l'ennesima lite in famiglia. Il 28enne, infatti, ha iniziato a maltrattare i genitori già dal 2014. Continue richieste di soldi per acquistare stupefacenti e a ogni rifiuto minacce, insulti e botte. Un incubo per i due genitori durato otto anni.

Ieri i carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno messo fine ai maltrattamenti, arrestando il 28enne e trasferendolo nel carcere di Uta.

Il padre a casa delle botte ricevute è stato medicato dai medici del 118 che gli hanno riscontrato ferite guaribili in 30 giorni.