Paesaggi e aspetti vita nuragici, full immersion a Barumini

Mostre di reperti e fotografie, visite guidate e gastronomia. Tutto il 23 aprile a Barumini, tra Casa Zapata e Su Nuraxi, per la Giornata distrettuale della Cultura (Area Sardegna)', intitolata "Paesaggi e aspetti di vita nuragici". L'appuntamento è organizzato dal Rotary - Distretto 2080 (che raggruppa Roma, Lazio e Sardegna) in collaborazione con la Fondazione Barumini Sistema Cultura. Prevista l'inaugurazione della mostra delle migliori foto del contest "Paesaggi e Siti Nuragici".

La manifestazione permetterà ai visitatori di approfondire i vari aspetti della civiltà nuragica, attraverso una serie di appuntamenti che si terranno nel corso di tutta la giornata, a partire dall'inaugurazione della mostra delle migliori foto del contest "Paesaggi e Siti Nuragici" che racchiudono suggestivi scatti realizzati con il contributo dei club rotariani sardi e che raffigurano i paesaggi e i siti nuragici isolani. Al termine della manifestazione, saranno premiate le tre migliori fotografie nel concorso.

Durante l'evento i presenti potranno visitare la casa museo degli Zapata, le due mostre allestite al Centro G.Lilliu: "Thesaurus - il patrimonio usurpato" e "Giovanni Lilliu - Stratigrafie di una vita". L'appuntamento sarà l'occasione anche per approfondimenti e riflessioni sul mondo nuragico e sulla vita all'interno degli antichi villaggi con interventi di esperti di settore e momenti gustosi con la serata conviviale dedicata al 'cultural show coocking nuragico" (a cura dello chef Alessandra Nioi, in collaborazione con Redfox Cagliari), per chiudere con il gran finale, rappresentato dalla visita guidata notturna all'area archeologica di Su Nuraxi.

"Questo appuntamento rappresenta una ulteriore opportunità per attivare nuove forme di collaborazione che possono permetterci di divulgare in maniera ancor più capillare le bellezze dei nostri territori e far conoscere i nostri siti a una platea sempre più ampia", sottolinea Caterina Lilliu, vice presidente del Cda della Fondazione Barumini sistema cultura.