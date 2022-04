Litfiba, il tour di addio della band ad Alghero il 13 agosto

Tappa ad Alghero per il tour definitivo dei Litfiba. La storica band fiorentina del frontman Piero Pelù con l'inseparabile Ghigo Renzulli, si esibirà con "Ultimo Girone" all'Anfiteatro Maria Pia il 13 agosto 2022. Un evento organizzato da Insula Events, con il supporto della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, e la collaborazione con Sardegna Concerti e Friends and Partners.

Sarà l'occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi dei Litfiba, dai primi album d'esordio della band nata nel 1980: 42 anni di storia della musica rock italiana.

I biglietti saranno disponibili da domani sui circuiti BoxOffice Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket One. Come in tutte le date del tour d'addio che inizierà il 26 aprile, anche ad Alghero i Litfiba saranno accompagnati sul palco da Luca "Luc Mitraglia" Martelli alla batteria, Fabrizio "Simoncia" Simoncioni alle tastiere e Dado "Black Dado" Neri al basso.