Travolto dai tubi di un ponteggio, muore un operaio di 23 anni

Un operaio di 23 anni, Salvatore Piras, di Ossi (Sassari), è morto mentre caricava dei ponteggi nel piazzale di un cantiere edile nella zona artigianale di Sorso, in provincia di Sassari. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 nel deposito esterno della ditta.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, guidati dal maggiore Danilo Vinciguerra, il giovane era impegnato a caricare dei ponteggi su un camioncino Iveco. Alcuni tubi gli sono crollati addosso colpendolo alla testa. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e gli ispettori dello Spresal della Asl di Sassari.



SINDACO OSSI, ERA SOLARE E ATTIVO NELLA COMUNITA' - "È una tragedia che sconvolge tutto il paese, Salvatore era un ragazzo solare, un lavoratore che nel tempo libero partecipava alla vita della comunità con passione e impegno". Sono le parole con cui il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, commenta la morte del suo compaesano di 23 anni, Salvatore Piras, morto questa mattina in un incidente sul lavoro nella zona artigianale di Sorso. Il giovane era molto legato al suo paese, faceva parte del gruppo folk Santa Vittoria, con cui portava avanti le tradizioni della cultura sarda. Martedì prossimo, il 19 aprile, Salvatore avrebbe compiuto 23 anni, un compleanno che non sarà mai festeggiato: "Quello che è successo è una enorme disgrazia. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore", conclude il sindaco.