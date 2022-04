Incidente sul lavoro a Trento, morto operaio di 39 anni

È deceduto l'operaio di 39 anni trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente sul lavoro in un cantiere.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di origine albanese, sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava, per conto di un'impresa di Mezzolombardo, alla ristrutturazione di un edificio. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorsi, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.