Pasqua: sport, natura e archeologia in Marmilla

Pasqua e Pasquetta tra sport, natura e archeologia della Marmilla, tra Giara e nuraghe di Barumini. Ai nastri di partenza novanta fra camminatori e bikers per la nuova edizione di "MyLand Cross Experience": da venerdì 15 a lunedì 18 aprile 2022 con quattro percorsi ad anello da percorrere a piedi o in bicicletta. Quattro giorni di sport, ambiente, cultura, ospitalità: "MyLand Cross Experience è sinonimo di libertà - spiegano Gianni Mureddu, della società "Sardinia Trail Running" e Lino Zedda, presidente delle "Due Giare"- libertà di correre o camminare, di pedalare, di alternare il cammino alla corsa, di scegliere quale giro fare in bici e quale fare a piedi o correndo. Libertà di fare solo uno dei quattro giri o di farli tutti, di farne uno al giorno, due al giorno o no-stop, viaggiando anche di notte".

Quartier generale sarà il centro servizi "Myland" di Albagiara.

Da lì partiranno i percorsi ad anello per un totale di 120 chilometri, di corsa o camminando. Quattro i tracciati da 30 chilometri ciascuno. Ogni partecipante potrà scegliere nella stessa giornata se percorrere 30 o 60 chilometri. Un viaggio a piedi in mezzo alla natura, da quest'anno anche in bicicletta, contando solo sulle proprie forze e i propri piedi. Il primo anello, di color verde, è "Santa Lucia": passa attraverso i sentieri del Monte Arci, dall'altopiano di Santa Lucia, al villaggio nuragico di Bruncu 'e S'Omu di Villa Verde e Usellus.

Il secondo dei quattro petali, di color giallo, sarà "Barumele": La terza traccia è quella rossa, "La Giara", la più difficile e impegnativa. La quarta è la traccia blu, "Gli ulivi", la più facile, ai piedi della Grande Giara. In questo giro tappa nelle comunità di Albagiara, Sini, Genuri, Turri, Ussaramanna, Baressa, Baradili e Gonnosnò.