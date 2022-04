Ubriaco si spoglia davanti a una donna a Maracalagonis

Atti osceni in luogo pubblico e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse che hanno portato al deferimento alla Procura di un quarantottenne di Maracalagonis, disoccupato con precedenti denunce a carico.

I fatti contestati sono avvenuti in via Repubblica: l'uomo - secondo quanto raccolto dai carabinieri della Radiomobile della compagnia di Quartu - in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, dopo aver affiancato una 43enne anche lei di Maracalagonis, si era abbassato i pantaloni mostrando i genitali alla donna e proponendole un rapporto sessuale.

I militari sono arrivati subito sul posto dopo la richiesta di aiuto della donna. All'invito di fornire le proprie generalità, il 48 enne si è scagliato contro i militari minacciandoli. Dopo essere stato immobilizzato e reso inoffensivo, l'uomo, che ha rifiutato il ricovero in ospedale, stato accompagnato in caserma.