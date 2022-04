Colao, Sardegna tra le top per transizione digitale

(ANSA) - CAGLIARI, 07 APR - Nella realizzazione della transizione digitale, la Sardegna si posiziona tra le Regioni di fascia medio-alta. L'ha detto oggi il ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, che ha incontrato il presidente della Regione Christian Solinas a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Giunta.

Il ministro ha ribadito che l'Isola "ha davvero le carte in regola per diventare all'avanguardia in tutto il processo di digitalizzazione". Prova ne sono "gli ottimi risultati nella digitalizzazione sanitaria, una delle grandi sfide che attendono le Regioni italiane". E oggi, ha aggiunto, "possiamo disporre di varie forme di finanziamento, a iniziare dal Pnrr e da altre fonti del Governo che ha stanziato 4 miliardi e mezzo per la realizzazione di nuovi progetti, premiando le Regioni più virtuose nella individuazione di interventi innovativi".

Il presidente della Regione, da parte sua, ha ribadito che la Sardegna "procede a passi veloci verso la completa digitalizzazione degli uffici e degli archivi pubblici", che "puntiamo verso un futuro sempre più improntato al green, all'innovazione e all'alta tecnologia". A Colao, Solinas ha anche illustrato i progressi della candidatura della Sardegna ad ospitare l'Einstein Telescope a Lula, e la riconversione dei pozzi minerari con la realizzazione dell'impianto di distillazione del gas Argon. La Regione, ha detto, punta al "perfezionamento e all'ampliamento della digitalizzazione degli uffici, includendo in questo progetto i Comuni, gli uffici del paesaggio, le Sovrintendenze, gli archivi, al fine di fornire ai cittadini servizi rapidi ed efficienti ed accelerare ogni tipo di pratica". Insomma, ha concluso, "la nostra Regione si candida a ospitare un grande polo telematico al servizio degli utenti nazionali e internazionali" (ANSA).