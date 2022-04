Bàcco di Siddùra miglior Carignano per la guida 5StarWines

(ANSA) - LUOGOSANTO, 07 APR - E' firmato Siddùra il miglior Carignano per gli esperti della guida 5StarWines - The book 2023. Bàcco 2020, nuovo vino Igt della cantina gallurese, primeggia a Verona al concorso che fa da preludio al Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile. Alla sua prima uscita pubblica ha già conquistato il palato degli esperti il rosso dell'azienda di Luogosanto con 93 punti.

Una produzione di 4mila bottiglie per una edizione limitata.

Le uve Carignano arrivano da piccoli conferitori del Sulcis selezionati dalla cantina gallurese per l'elevata qualità dei grappoli. Vigne vecchie di oltre 40 anni coltivate a piede franco nella baia di Porto Pino. "Bàcco Carignano - sottolinea l'azienda - è un vino elegante che la cantina custodisce da due anni. L'affinamento ha avuto luogo, infatti, in due fasi: 12 mesi in legno, in piccoli fusti di rovere, e ulteriori 12 mesi in bottiglia".

Oltre a Bàcco, altri tre vini sono entrati a far parte della guida ottenendo 90 punti: il Cannonau Doc Èrema, il Cannonau Riserva Fòla e il blend di Cabernet Sauvignon e Sangiovese, Tìros. Rappresentano la conferma del successo dei vini rossi coltivati in un territorio storicamente legato al bianco.

(ANSA).