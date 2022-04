Vela: Armani Superyacht inaugura stagione in Costa Smeralda

(ANSA) - PORTO CERVO, 06 APR - "Sono state stagioni dure e difficili, ci siamo dovuti adattare ad una nuova realtà con tutte le restrizioni dovute alla pandemia e ora andiamo avanti in sicurezza. Speriamo che così il nostro programma sportivo possa concludersi al meglio e senza problemi". Sono le parole contenute in un videomessaggio della principessa Zahra Aga Khan - figlia del fondatore della Costa Smeralda Karim Aga Khan - per presentare il calendario sportivo 2022 dello Yacht Club Costa Smeralda e il progetto Young Azzurra che si pone l'obiettivo di formare un team tutto italiano per partecipare alla Youth America's Cup.

Tra le tante conferme rispetto agli anni passati, la regata d'apertura presenta una novità: l'arrivo di Giorgio Armani come title sponsor della Superyacht Regatta (dal 31 maggio). "Quando ho realizzato la mia prima barca - spiega lo stesso Armani in una nota - il Marilù, ho rischiato di diventare un designer di imbarcazioni. Quindi è stato naturale per me essere uno degli sponsor. Questo mi ha permesso di avvicinarmi ancora di più alla realtà che ci circonda, fatta di paesaggi meravigliosi e del Mediterraneo che amo profondamente".

Dal 22 al 30 giugno si svolgerà il Campionato mondiale d'Altura ORC (Offshore Racing Congress). Sono oltre 70 le imbarcazioni iscritte ad oggi e la flotta sarà suddivisa in tre classi. Tra luglio e agosto gli appuntamenti sportivi in programma saranno: la Coppa Europa Smeralda (8-10 luglio), il Campionato Sociale dedicato ai soci YCCS (6-7 agosto), il Trofeo Formenton (20 agosto) e la Palermo-Porto Cervo-Montecarlo (19-24 agosto).

Settembre sarà il mese delle regate più caratterizzanti del calendario sportivo dello YCCS organizzate con il supporto dello storico partner Rolex. Dal 4 al 10 settembre si svolgerà la Maxi Yacht Rolex Cup, l'11esordirà la prima edizione della IMA 24 Hour Challenge Porto Cervo-Monaco, evento nato dalla collaborazione tra lo Yacht Club Costa Smeralda, lo Yacht Club de Monaco e l'International Maxi Association.

Chiuderà la stagione, dal 23 al 25 settembre, il tradizionale appuntamento Vela & Golf: la doppia sfida prima sul green, poi in mare. (ANSA).