Portovesme srl: vertice con Solinas per scongiurare fermata

L'attivazione dell'Energy release, che ha già avuto il via libera dalla Conferenza delle Regioni, e la Superinterrompibilità, tornata di attualità dopo il cambio di passo dell'Ue sugli aiuti di Stato: sono queste le due opportunità che potrebbero permettere alla Portovesme srl di continuare a marciare nel sito del Sulcis, scongiurando la fermata dell'impianto e la crisi occupazionale per 1.500 lavoratori. Secondo quanto apprende l'ANSA, le richieste messe sul tavolo dall'azienda sono state fatte proprie dal governatore Christian Solinas. "Il governatore considera la Portovesme strategica - dice all'ANSA Emanuele Madeddu della Filctem Cgil - tanto che, nel momento in cui non si dovessero concretizzare le due opzioni, sarà al nostro fianco nella battaglia per evitare la fermata degli impianti. Intanto l'azienda ha chiarito quali sono gli strumenti per proseguire nella produzione - aggiunge - apprezziamo gli impegni del presidente, ma soprattutto il fatto che ci voglia stare accanto in questa vertenza per la quale ci attendiamo una prima risposta da Roma questa settimana: le prossime 96 ore saranno determinati per trovare una soluzione sul costo dell'energia". Domattina alle 8 nuova assemblea a Portovesme con i lavoratori per l'informativa da parte dei rappresentanti dei chimici di Cgil, Cisl e Uil: la mobilitazione resta in piedi ma per ora non saranno previste nuove azioni di lotta.