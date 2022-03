Premio Ichnusa-Università di Cagliari, quattro i vincitori

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAR - Il Premio Ichnusa, iniziativa che ha preso vita nell'ambito del corso di Marketing nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell'Università di Cagliari, in collaborazione con il birrificio, ha i suoi vincitori.

La manifestazione, che prevede una fase di seminario, seguita dallo sviluppo di un progetto di gruppo di valorizzazione del marchio, permetterà a uno degli studenti partecipanti di ottenere un tirocinio retribuito della durata di sei mesi all'interno del reparto Marketing di Ichnusa.

Questi i progetti premiati, che hanno avuto come filo conduttore la fusione tra il rispetto per il territorio sardo e l'innovazione, con particolare riguardo alle tematiche di salvaguardia dell'ambiente, alle tradizioni rielaborate con uno sguardo al futuro: Save the bee(r)s di Silvia Cordeddu, Maddalena Torlini, Martina Vacca; Il Nostro tesoro di Patrizia Boi, Manuela di Stefano, Massimo Loi; I Nostri sentieri di Davide Braina, Nicholas Atzei, Carolina Cannas; Escapeichnusa di Giorgia Piredda, Giorgia Murru, Sonia Vittinio, Alessia Manca.

È stata un'edizione particolarmente significativa: dopo un 2021 a distanza, la manifestazione è tornata sul territorio in modalità mista, online e in presenza, offrendo agli studenti dell'Ateneo di Cagliari la possibilità di entrare in contatto diretto con una realtà consolidata sul territorio. Un ponte che avvicina gli studenti al mondo del lavoro, un modo concreto per sostenere e valorizzare il talento dei giovani sardi.

"Il progetto con Ichnusa è stato anche quest'anno un'occasione per dimostrare come l'attività accademica può creare un collegamento col territorio grazie alla comunicazione", commenta Elisabetta Gola, prorettrice alla comunicazione e all'immagine dell'Università di Cagliari.

"Siamo fieri e orgogliosi di questa collaborazione con l'Università di Cagliari, un legame prezioso che portiamo avanti da tanti anni - afferma Michela Filippi, responsabile Marketing Ichnusa- .Abbiamo la possibilità di offrire ai giovani qualcosa di concreto e tangibile, creando un collegamento diretto tra mondo universitario e professionale". (ANSA).