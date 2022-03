Pinguini Tattici Nucleari chiudono il Red Valley Festival

(ANSA) - OLBIA, 31 MAR - L'organizzazione del Red Valley Festival battono un altro colpo e annunciano l'esibizione a Olbia, il 15 agosto, dei Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo salirà sul palco dell'Olbia Arena per la serata di chiusura del Festival, il giorno di Ferragosto. La band composta da Riccardo Zanotti (voce, compositore e autore di tutti i testi), Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini, è una delle tante star che animeranno l'edizione 2022 del Red Valley Festival.

Come già annunciato nelle settimane precedenti, il 12 agosto ad aprire la kermesse musicale sarà la rivelazione dell'anno, Blanco; il 13 agosto il palco sarà tutto per il dj Martin Garrix, e il 14 per Dimitri Vegas & Like Mike. Il 15 gran finale con ben tre artisti chiamati a scatenare l'entusiasmo dei fan: oltre al gruppo Pinguini Tattici Nucleari, all'Olbia Arena si esibiranno due leggende del rap italiano, Fabri Fibra e Marracash. (ANSA).