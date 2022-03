Irama in concerto l'8 agosto all'Alguer Summer Festival

(ANSA) - ALGHERO, 31 MAR - Il cantante Irama sarà protagonista l'8 agosto sul palco dell'Alguer Summer Festival.

L'artista, vincitore di 31 dischi di platino e 4 dischi d'oro e forte di oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, si esibirà all'Anfiteatro Maria Pia. Sul palco ci sarà spazio per i nuovi brani inclusi nell'ultimo album "Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare", già disco d'oro, compresa la canzone "Ovunque Sarai", classificatasi in quarta posizione al 72° Festival di Sanremo.

Un appuntamento reso possibile grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili e Fondazione Alghero, che arricchirà l'offerta musicale dell'estate nella Riviera del Corallo che, sempre all'Anfiteatro Maria Pia, ha già in programma i concerti di Tananai (30 luglio), Ernia (4 agosto), Madame (10 agosto) e Rkomi (20 agosto). I biglietti per l'Irama - Tour 2022 saranno in vendita a partire da venerdì 1 aprile alle ore 12 sui circuiti Mailticket e Ticketone, e dal 6 aprile nella sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144.

