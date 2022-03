E' sardo il miglior sarto d'Italia, Oscar a Gianfranco Orrù

Gianfranco Orrù, 63enne stilista cagliaritano, è diventato il miglior sarto d'Italia, vincendo il Trofeo Arbiter, l'Oscar italiano per la sartoria che ogni anno premia l'eccellenza della moda artigiana maschile e celebra il talento dei sarti italiani. Il prestigioso trofeo è stato assegnato dopo la 2 giorni "Milano su misura", evento dedicato agli artigiani dell'abbigliamento provenienti da tutta Italia.

Il maestro Orrù, alla giuria europea di esperti della moda e ai canali web dedicati, ha presentato "uno spezzato tre pezzi, intitolato "Il bosco in città": giacca ispirata al modello Norfolk, monopetto, due bottoni, tasconi a toppa con pattine, cinta al punto vita, e gilet in tessuto Coarsehair di Loro Piana. Verde bottiglia per il pantalone in velluto rigato Loro Piana con due pince alla francese".

Tanti sono i clienti italiani e altrettanti sono quelli che vengono dal resto dell'Europa, in particolare dalla Germania, e numerosi sono anche i russi che ne hanno apprezzato le capacità sartoriali nel laboratorio di via Dante a Cagliari. Nel 1998 vince "Le forbici d'oro" e nel 2015 riceve una proposta dall'Iran per dirigere una importante catena di produzione di abiti sartoriali su misura, con 23 punti vendita. Conclusa l'esperienza triennale in Persia, inizia la collaborazione con Zegna, lo storico marchio piemontese fondato nel 1910.

Successivamente avvia in Turchia un'azienda sartoriale, che per 1 anno lo porta, in qualità di modellista, a lavorare per un rinomato marchio locale.

Secondo Orrù, "quello della moda in Sardegna è un settore di grande eccellenza e tradizione, fatto di una vasta rete di piccoli artigiani, che dal disegno al taglio realizzano capi e oggetti unici. La sartoria artigianale nonostante, o forse grazie alla crisi, è un settore ancora vivace e il sarto-sarta è una professione "a tutto tondo". "Ancora una volta gli artigiani sardi sono nel gotha del fashion design nazionale e internazionale e di questo siamo molto orgogliosi", commenta Fabio Mereu, presidente di Confartigianato Sud Sardegna.