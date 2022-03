Fiera delle nozze negli spogliatoi e nel museo del Cagliari

Profumo di fiori d'arancio tra le foto di Riva e Albertosi e le maglie, le scarpette e i cimeli della storia del Cagliari. Tanti visitatori allo stadio per "Oggi Sposi &...nel cuore rossoblù: ritornare a sognare", l'evento che si è tenuto ieri nel museo del Cagliari Calcio 1920 History & Gallery dell' Unipol Domus.

Tra i corridoi che raccontano i momenti di gloria del club e a pochi passi dal campo di gioco, i futuri sposi hanno disegnato le nozze dei loro sogni ascoltando i suggerimenti dei migliori professionisti sardi del settore. Tanti anche gli accordi di lavoro siglati. Nel cuore dello stadio sono state aperte tutte le aree di solito off limits. Tra gli spogliatoi dei giocatori, i locali degli arbitri e la sala stampa, tantissimi si sono fatti coccolare dalle mani di una massaggiatrice e una parrucchiera. C'è stata anche la cerimonia con celebrante sopra il prato e davanti all'arco floreale, replicata per ben 3 volte.

A organizzare la kermesse Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding: "Un successo condiviso il nostro - dichiarano le due event manager regine del Wedding sardo - quello di una grande squadra, formata da oltre 40 aziende, un gruppo unito, che ha creato una grande opera".