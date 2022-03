A Poltu Quatu via alla stagione estiva con torneo di padel

(ANSA) - ARZACHENA, 29 MAR - Poltu Quatu dà il via alla stagione in Sardegna con la prima edizione della "Smeraldina Poltu Quatu Padel Cup", in programma dal 27 aprile all'1 maggio, anticipando così di due giorni l'apertura programmata per il 29 aprile.

Il torneo, patrocinato dalla Federtennis, organizzato dal team di Poltu Quatu insieme a Heaven Sporting Club, sarà ospitato dal Grand Hotel Poltu Quatu e dal Padel Club, sui campi realizzati lo scorso anno nel borgo affacciato sul mare della Costa Smeralda.

"E' con grande entusiasmo che annunciamo questo importante appuntamento, per dare il via alla stagione 2022 con i migliori auspici - afferma il fautore di questa iniziativa Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality, la società che gestisce Poltu Quatu -. Sin dalla realizzazione dei campi da padel lo scorso anno abbiamo avviato i contatti per poter realizzare questo importante torneo in Sardegna e inserire Poltu Quatu nella mappa degli appassionati sportivi.

Attesi più di 100 giocatori da tutta Italia e non solo, che nell'arco dei cinque giorni di gara potranno sfidarsi a coppie per il torneo open maschile nazionale, che prevede anche la partecipazione di giocatori internazionali, per un montepremi totale di 10mila euro, grazie allo sponsor principale Smeraldina, l'acqua oligominerale naturale che nasce proprio in Gallura. (ANSA).