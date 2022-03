Basket: Dinamo in rimonta batte Fortitudo Bologna (85-79)

Dopo due sconfitte consecutive la Dinamo Banco di Sardegna torna alla vittoria, superando in casa la Fortitudo Bologna e continua così a credere nei playoff.

Al PalaSerradimigni finisce 85-79 per la squadra di coach Bucchi. Una vittoria sofferta, ottenuta in rimonta, dopo un avvio a rilento per i sassaresi che chiudono il primo quarto sotto di 8 punti. La Fortitudo sembra più in partita dei padroni di casa e va all'intervallo lungo in vantaggio di 7 punti, 54 a 47.

Con un parziale di 21 a 13, che ha avuto come protagonisti su tutti Kruslin e Bendzius, la Dinamo chiude il terzo quarto in vantaggio di 1, per poi incrementarlo sino alla vittoria finale che vale l'ottavo posto in classifica, ma sempre con una gara da recuperare.