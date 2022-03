Finisce con l'auto in cunetta, 64enne muore a San Gavino

Incidente mortale a San Gavino Monreale. La vittima è un uomo di 64 anni. I carabinieri della Compagnia di Villacidro stanno lavorando per ricostruire la dinamica. Da quanto si apprende, l'uomo stava percorrendo una strada di campagna al volante della sua Golf quando, arrivato alle porte del paes, all'altezza di via Po, vicino a un ponticello, ha perso il controllo dell'auto che è finita in cunetta, ribaltandosi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i militari dell'Arma. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 64enne ma non c'è stato nulla da fare.