Maltempo: due uomini in un torrente in Sardegna, salvati

Un uomo di 60 anni e suo figlio di 30 sono stati salvati questo pomeriggio in Sardegna dai Vigili del fuoco, mentre si trovavano bloccati dentro il rio Quirra che stavano guadando con la loro utilitaria Suzuki. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 in località "Su Engiu" in agro di Tertenia in Ogliastra, dove il maltempo di questi giorni in Sardegna ha ingrossato i torrenti.

Dopo l'allarme una squadra dei vigili del fuoco di Lanusei si è diretta nella zona segnalata, riuscendo a trarre in salvo i due uomini fortunatamente illesi. Successivamente i soccorritori hanno provveduto al recupero dell'auto.