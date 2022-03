Calcio: Cagliari-Milan, Digos indaga sui cori razzisti

Gli agenti della Digos di Cagliari stanno indagando sui cori di matrice razzista denunciati dai calciatori Tomori e Maignan al termine della partita Cagliari-Milan. I poliziotti stanno acquisendo i filmati delle telecamere e le registrazioni audio anche realizzate dai microfoni che si trovano a bordo campo. Ma non solo. Gli specialisti della Questura intendono individuare anche i responsabili del lancio di bottigliette in campo e l'accensione di fumogeni dentro la Unipol Domus durante la partita. Nei prossimi giorni i filmati e le registrazioni audio saranno analizzati in cerca di elementi utili a scoprire gli autori.

TWEET DEL CAGLIARI - Tweet del Cagliari contro il razzismo il giorno dopo le polemiche della sfida con il Milan per gli insulti denunciati da Tomori e Maignan. Una situazione che ha indotto la Figc ad aprire un'inchiesta per capire che cosa sia successo durante e dopo la partita con i rossoneri. Nel post del club rossoblù il messaggio "oggi e sempre, keep racism out", ovvero teniamo il razzismo fuori. E le immagini di bambini e giovani tifosi con cartelli e striscioni con le scritte: "lo stadio non è un posto per litigare ma per stare insieme" , "basta razzismo" e "cartellino rosso al razzismo".