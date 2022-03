Covid: Gimbe, casi calano di oltre un terzo in 7 giorni

Calano di oltre un terzo (-34,1%) rispetto alla settimana precedente i nuovi casi Covid in Sardegna. Tra il 23 febbraio e l'1 marzo, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, si registra anche una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.850) .

In diminuzione l'incidenza in tutte le province: Oristano arriva a 790 per 100mila abitanti, il Sud Sardegna a 521, la città metropolitana di Cagliari a 494, Sassari a 492 e chiude Nuoro con 278 per 100mila ab. Restano ancora sopra la soglia di saturazione, ma comunque il flessione, i posti letto occupati da pazienti positivi in area medica (19,1%) e in terapia intensiva (12,7%).