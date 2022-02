Cagliari,ex rettrice Del Zompo in Consiglio superiore Sanità

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Maria Del Zompo, docente di Farmacologia e fino allo scorso aprile rettrice dell'Università di Cagliari, è stata nominata componente del Consiglio Superiore di Sanità. Il documento di incarico è stata firmato nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Si tratta dell'organo di consulenza tecnico scientifica del ministro, che esprime parere su richiesta dello stesso e nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in ogni altro caso in cui le direzioni generali ne facciano richiesta per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi e nell'eventualità che l'autorità giurisdizionale richieda la consultazione dell'organo per decidere contenziosi. Il Consiglio svolge anche funzione consultiva propositiva.

Soddisfazione è stata espressa dal rettore Francesco Mola.

"Si tratta di una nomina che ci inorgoglisce - commenta - sia personalmente sia come rappresentante di un ateneo che anche in questo modo vede riconosciuta l'autorevolezza dei suoi docenti.

Alla prof.ssa Del Zompo le mie più vive congratulazioni e un affettuoso augurio di buon lavoro".

Il Consiglio Superiore di Sanità è costituito da trenta componenti non di diritto, individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del servizio sanitario nazionale e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato, componenti di diritto previsti dalla legge istitutiva. (ANSA).