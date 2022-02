Spaccia droga col monopattino, 50enne arrestato a Serrenti

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Stava facendo le consegne delle dosi di droga utilizzando un monopattino e quando ha visto i carabinieri ha cercato, inutilmente, di fuggire. I militari dell'Arma della Stazione di Serrenti e della Compagnia di Sanluri hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, Stefano Pezza, 50 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Sequestrati 1,1 chili di marijuana, 100 grammi di hascisc, 20 di cocaina e 35 di sostanza da taglio.

L'uomo è stato notato in strada da una pattuglia dei carabinieri. Appena visti i militari, il 50enne su un monopattino ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato. I militari lo hanno perquisito, recuperando alcune dosi di droga.

L'ispezione è stata estesa alla sua abitazione dove è stata recuperata la marijuana e le altre dosi. Il 50enne è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta. (ANSA).