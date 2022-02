Carenza sangue, Torres risponde ad appello Aou Sassari

Una delegazione della Asd Torres ha risposto all'appello per la donazione del sangue lanciato nei giorni scorsi dal Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari. Questa mattina il presidente della società calcistica, Stefano Udassi, l'allenatore Alfonso Greco, il direttore sportivo Andrea Colombino, il team manager Lello Mela e i giocatori Luis Mukaj e Paolo Dametto si sono presentati al secondo piano del Palazzo Rosa per i prelievi.

"Donare il sangue è quasi un dovere, un dovere morale che ci sentiamo di assolvere con massima disponibilità ed entusiasmo", ha detto Udassi. "Lo staff, alcuni dei ragazzi della nostra Torres e io stesso siamo qui per dare un segnale che possa essere d'esempio: chiunque può fare questo piccolo gesto dando un enorme contributo. Magari salvando una vita. Donate, se potete".

Il gesto è stata l'occasione per rilanciare l'appello alla donazione in un momento in cui la carenza di sangue sta diventando preoccupante: "L'appello alla donazione di sangue è un appello che resta valido tutto l'anno. Le esigenze dei pazienti e gli interventi chirurgici, infatti, non vanno mai in vacanza e in questo periodo di emergenza sanitaria sono diventate ancora più pressanti", ha affermato il direttore del Centro immunotrasfusionale dell'Aou di Sassari Pietro Manca. "Le oltre diecimila sacche che vengono raccolte all'anno nel Sassarese sono ancora lontane dagli obiettivi di autosufficienza. Per questo confidiamo nella generosità di tutti".