Carenza di sangue, Open day al Centro trasfusionale Brotzu

Sabato 26 febbraio, dalle 7:30 alle 18, ci sarà una giornata no stop dedicata alle donazioni di sangue e degli emocomponenti. L'Arnas G. Brotzu ha organizzato nel suo centro trasfusionale un Open day dedicato a tutti coloro che vogliono donare il sangue. Obiettivo della giornata sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione periodica.

Donare il sangue con una certa frequenza fornisce maggiore garanzia di sicurezza per il ricevente e permette di non arrivare a una situazione di "riserva" delle scorte di sangue. Per donare basta godere di buona salute, aver compiuto 18 anni e pesare almeno 50 kg. Per maggiori informazioni sulla giornata e sui criteri per poter donare si possono contattare i numeri 3880797812 e 070539347 (operativi fino a venerdì dalle 8 alle 12).