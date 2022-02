Vaccini: campagna per studenti Università di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 16 FEB - L'Università di Sassari riapre per i propri studenti e studentesse la possibilità di sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19.

Fino alle 18 di venerdì 18 febbraio, si potrà compilare il modulo on line, accessibile anche dall'home page del sito istituzionale www.uniss.it.

La campagna vaccinale non è limitata alla somministrazione della terza dose, ma è aperta anche a chi ancora debba ricevere la prima o la seconda dose.

Una volta registrata l'adesione, si verrà contattati dalla referente Covid dell'Ateneo, Federica Ariu, che comunicherà luogo, giorno e orario dell'appuntamento per il vaccino (per informazioni: referentecovid@uniss.it). (ANSA).