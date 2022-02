Moby:Tribunale Milano,fino 31 marzo per accordo con Tirrenia

Il Tribunale di Milano ha comunicato oggi a Moby ed a CIN un provvedimento di differimento dell'adunanza dei creditori, a seguito del deposito del nuovo piano che ha raccolto il preventivo consenso dei creditori finanziari, rispettivamente al 20 e al 27 giugno 2022, fissando la data del 31 marzo 2022 come termine per il deposito dell'accordo con Tirrenia in Amministrazione straordinaria, "ultimo creditore di rilievo mancante al già avviato piano di risanamento, che ha visto le società superare le difficoltà della pandemia riposizionandosi come leader nei mercati di riferimento". Lo si legge in una nota.