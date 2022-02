Ucciso a martellate in casa a Sassari, indagato a processo

La Procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio del 24enne sassarese Claudio Dettori, accusato dell'omicidio di Antonio Fara, il barista trovato morto col cranio spaccato, nel suo appartamento di via Livorno, la mattina del 23 aprile 2021.

Dettori, difeso dall'avvocato Antonio Sanna, è accusato di omicidio aggravato e rapina impropria aggravata. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Sassari, avevano appurato che Dettori era ospite in casa della vittima da qualche giorno prima del delitto e alcune telecamere di videosorveglianza della zona lo avevano ripreso entrare e uscire dall'appartamento in orari compatibili con l'omicidio.

Dettori era stato rintracciato e arrestato dai militari in un giardinetto alla periferia della città, la sera del ritrovamento del cadavere. Nei prossimi giorni il gip del Tribunale di Sassari fisserà la data dell'udienza preliminare al termine della quale si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio.