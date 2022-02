Scuola: mille computer in dono da Italgas per istituti sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Mille computer alle scuole della Sardegna da Italgas: consentiranno di allestire 45 nuove aule informatiche in altrettanti istituti scolastici dell'isola. La simbolica consegna nel corso di una cerimonia nella sede della Fondazione di Sardegna: presenti tra gli altri il presidente Antonello Cabras, l'ad di Italgas, Paolo Gallo, il direttore dell'Ufficio Scolastico per la Sardegna, Francesco Feliziani.

Con loro anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2 collegati via web da una delle aule informatiche già operative grazie alla collaborazione con Italgas.

"Incoraggiare la diffusione di una cultura digitale e affiancare il mondo dell'istruzione nell'attività di sviluppo della formazione dei nostri giovani - ha commentato Gallo - rappresenta concretamente il sostegno alla crescita delle comunità che da sempre promuoviamo in aggiunta all'impegno per garantire i nostri servizi. Per il Gruppo Italgas la centralità della Sardegna è dimostrata dai risultati raggiunti con il nostro lavoro. Nel giro di due anni dall'arrivo sull'isola abbiamo vinto la sfida del metano e lavoriamo ogni giorno perché la nostra rete, la più all'avanguardia in Italia, possa estendersi oltre gli attuali 1.500 chilometri e consentire a un numero sempre maggiore di persone e di attività produttive l'accesso a una fonte di energia versatile e sostenibile come il gas naturale".

Scuola sarda soddisfatta: "Nel corso di un'emergenza senza eguali nel dopoguerra - ha detto Feliziani - la scuola è riuscita a mantenere il suo ruolo e la sua funzione grazie agli immensi sforzi di tutto il personale e attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche. Proprio in questo particolare momento storico è quindi di grandissima importanza il contributo di Italgas che, con la donazione di 1.000 computer a 45 scuole dell'isola, aiuta queste comunità scolastiche a proseguire lungo un proficuo sentiero di modernizzazione, affinchè le esperienze intraprese in questi ultimi due anni possano continuare e trasformarsi in sempre maggiori opportunità di miglioramento della scuola sarda". (ANSA).