Rifiuti: il 2022 apre con un boom di sanzioni a Sassari

Record di multe a Sassari per l'illecito conferimento dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno a oggi la Polizia locale ha sanzionato 228 persone che gettavano i rifiuti senza rispettare le norme. A inchiodare i trasgressori sono state le immagini registrate dalle fototrappole fisse e mobile che il Comando di Polizia ha dislocato nelle zone ritenute a maggior rischio della città.

Tra le sanzioni, più della metà, ben 125 su 228, sono legate al mancato rispetto del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta. Tra questi, un uomo ha portato a casa una doppia sanzione: oltre a conferire nei cassonetti di strada, li urinava anche. 51 sono state le multe per conferimento usando buste nere (vietato dalle norme sul conferimento dei rifiuti). Ben 40 le persone che arrivano dai paesi vicini per buttare i propri rifiuti nei cassonetti di Sassari e sette i depositi a terra.

Infine cinque le attività commerciali e in generale non domestiche che hanno conferito nei cassonetti di strada, mentre per loro è previsto un ritiro porta a porta ad hoc.

A queste violazioni si aggiungono quelle commesse da un uomo di origine nigeriana che nei giorni scorsi ha svuotato un appartamento abbandonando per strada tutti i mobili, gli oggetti e perfino tre bombole del gas. Il successivo tentativo di dare fuoco a tutto, commesso da una persona ancora ignota, ha messo gravemente in pericolo gli abitanti del quartiere del centro storico dove il fatto è avvenuto e soltanto l'intervento tempestivo degli agenti della Polizia locale ha evitato la tragedia. Due giorni dopo, lo stesso uomo ha nuovamente abbondonato per strada altri rifiuti. Per lui mille euro di sanzioni più l'obbligo di risarcire al Comune la spesa affrontata per far ripulire la zona dal gestore dell'appalto rifiuti.