Miss Italia, eletta prima reginetta social del concorso

Chiara Manca, 21 anni, di Oristano, è la prima Miss Italia Social, eletta stasera a Venezia nella serata finale del concorso, trasmessa in streaming da Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò, sulla piattaforma web Helbiz Live. Chiara studia igiene dentale all'università di Cagliari, ama la musica e gli animali: il suo sogno è quello di aprire un canile. Alle finali di Miss Italia è arrivata con il titolo di Miss Sardegna.

Miss Italia Social pratica nuoto, danza, equitazione e muay thai, disciplina sportiva di cui è stata campionessa regionale nel 2016. In questa 82/A edizione, le finaliste di Miss Italia Social avevano il compito di raccontare la bellezza di Venezia sui propri profili Instagram secondo quattro aree tematiche: artigianato, sostenibilità, sport, e creatività, creando una sorta di diario di bordo in un'ottica di valorizzazione e di promozione territoriale.