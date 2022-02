La balbuzie, l'offesa, le scuse, Cragno 'tutto chiarito'

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Il video continua a far discutere sui social: c'è Cragno, portiere del Cagliari che si appresta ad effettuare un rinvio. E Cutrone, attaccante dell'Empoli in panchina dopo la sostituzione, che - si legge dal labiale - commenta così: "balbuziente di m…". Il portiere rossoblù, 27 anni da Fiesole, da tempo nel giro nella nazionale, prima titolare nell'Under 21 poi terzo in quella maggiore, non lo ha mai nascosto: è balbuziente, in maniera molto leggera. Ma, anche a mo' di segnale di incoraggiamento per chi è come lui, si presenta, quando è il suo turno, senza problemi in sala stampa e nelle interviste post gara. E anche nel dopo gara ieri ha mostrato tutta la sua tranquillità nella gestione del "caso".

Cutrone ieri pomeriggio ha chiarito l'episodio al telefono con lui. Si sarebbe scusato, insomma. E Cragno ha accettato le scuse, minimizzando, quasi a voler dare una mano al collega investito dalla bufera mediatica scatenata dopo la gara. Ancora oggi, Cragno che dallo spogliatoio di Empoli aveva postato una foto sorridente col collega Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, ha fatto sapere tramite club di considerare tutto chiarito. (ANSA).