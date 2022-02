In due trolley 75 kg di hascisc, 38enne arrestato a Sinnai

In casa nascondeva due trolley con all'interno 75 chili di hascisc. Un 38enne di Sinnai, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante e dai colleghi del Commissariato di Quartu Sant'Elena.

I poliziotti lo tenevano da diverso tempo sotto controllo e ieri sera hanno deciso di perquisire la sua abitazione a Sinnai. Al blitz hanno preso parte anche le unità cinofile della Guardia di finanza. In una stanza insieme ad altri effetti personale e masserizie sono stati trovati i due trolley con dentro 723 panetti di hascisc per un peso complessivo di 75 chili.

Recuperato anche tutto l'occorrente per tagliare e confezionare la droga. Il 38enne è stato arrestato. La Squadra mobile ha avviato le indagini per individuare il fornitore della droga.